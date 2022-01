António Horta-Osório demite-se do Credit Suisse

António Horta-Osório demitiu-se esta segunda-feira do lugar que ocupava enquanto presidente do Credit Suisse Group. Recorde-se que o português estava à nove meses neste cargo e, em julho deste ano, terá quebrado as regras de quarenta obirgatória da covid-19 no Reino Unido para assistir às finais do torneio de ténis de Wimbledon.

Num comunicado citado pela agência Bloomberg, Horta-Osório lamenta que as suas "ações pessoais tenham levado a dificuldades para o banco e comprometido" a sua capacidade de reporesentar o banco externa e internamente.

Na altura, a Reuters avançou que a investigação tinha sido realizada pelo departamento jurídico do banco e comunicada ao Conselho de Administração, que decidiria que iria ou não haver alguma sanção.

Também em novembro o português quebrou as regras impostas pela pandemia, não tendo cumprido os dez dias de isolamento na chegada à Suíça, onde vive.

Quano se deu o sucedido, Horta Osório pediu desculpa e garantiu que a situação não voltaria a acontecer. "Violei involuntariamente as regras de quarentena suíças ao deixar o país de forma prematura a 1 de dezembro. Lamento sinceramente este erro. Peço desculpa a irei garantir que não volta a acontecer".

Depois disto foi aberta uma investigação por parte do banco para apurar a eventual existência de outras irregularidades.

O banco nomeou agora o membro da diração Axel P. Lehmann como substituto do português, com efeito imeadiato.