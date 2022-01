'Pote' regressa aos golos em vitória do Sporting frente ao Vizela (2-0)

Está fechado um ciclo negativo de Pedro Gonçalves no relvado. Há 9 jogos oficiais que o jogador do Sporting não marcava, e foi frente ao Vizela, neste domingo, que conseguiu quebrar o jejum.

Foram precisos apenas 28 minutos de jogo para que 'Pote', melhor marcador da liga na temporada passada, regressasse aos golos.

No fim, e depois de mais um golo de Daniel Bragança, os 'leões' acabaram por vencer por 2-0 e conquistar mais três pontos, recuperando a igualdade pontual com o FC Porto, pelo menos temporariamente - os 'dragões' têm encontro marcado com o Belenenses SAD ainda hoje, às 20h30.