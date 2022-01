Seleção perto do fim do sonho europeu após derrota com a Hungria

A seleção nacional de andebol saiu derrotada do confronto com a Hungria (30-31), por um golo tardio, e arrisca ficar fora da main round do Campeonato da Europa da modalidade.