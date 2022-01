Mulheres protestam pelos seus direitos e são atingidas com gás pimenta

Cerca de 20 mulheres reuniram-se em frente à Universidade de Cabul este domingo, gritando e cantando "igualdade e justiça" com bandeiras a acompanhar, que diziam "direitos das mulheres, direitos humanos". O protesto foi mais tarde dispersado pelos combatentes, que chegaram ao local em vários veículos, segundo dizem à AFP três das manifestantes.

"Quando estávamos perto da Universidade de Cabul chegaram três veículos talibãs, e os combatentes de um dos veículos usou spray de gás pimenta em nós", disse a mulher, que pediu para não ser identificada por razões de segurança.Duas outras manifestantes disseram que uma das manifestantes teve de ser levada ao hospital após o spray lhe ter causado uma reação alérgica nos olhos.

Desde que tomaram o controlo do país em agosto do ano passado, as autoridades impuseram restrições especialmente às mulheres que têm originado grande repúdio por parte da comunidade internacional.