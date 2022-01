Portugal já administrou mais de 20 milhões de vacinas contra a covid-19, anunciou este domingo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Mais de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas desde que arrancou a campanha de vacinação no país", lê-se num comunicado enviado às redações, que explicita que "até ao final do dia de ontem, 15 de janeiro, foram administradas cerca de 20.006.500 vacinas em Portugal".

Além disso, a autoridade adianta que "têm agora a vacinação completa aproximadamente 8,8 milhões de utentes" no nosso país.

Relativamente às doses de reforço, já foram adminstradas cerca de 3,8 milhões, e "mais de 2.027.600 destinaram-se a pessoas com mais de 65 anos".

Até ao momento, foram vacinadas com dose de reforço - terceira dose - "90% das pessoas com mais de 80 anos". "Entre os 70 e os 79 anos, já estão vacinadas 92% das pessoas e, dos 60 aos 69, 81%", segundo dados do último boletim de vacinação.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 33 mortes e 38.136 novos casos. Estão internadas 1.733 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2, mais 34 do que na sexta-feira, sendo que 163 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que há 24 horas).