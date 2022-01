Tsunami faz danos "significativos" na capital da ilha de Tonga, diz Jacinda Ardern

O tsunami desencadeado pela erupção de um vulcão em Tonga causou danos "significativos" na capital da ilha, Nuku'alofa, disse este domingo a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.

O Centro de Alerta para o Tsunami no Pacífico alertou que a ameaça do tsunami tinha "passado em grande parte" para os países costeiros, embora ainda fosse possível observar ligeiras alterações do nível do mar durante algumas horas.

"O tsunami teve um impacto significativo na costa norte de Nuku'alofa", mas não foram reportadas vítimas, disse Ardern. A Nova Zelândia enviará um avião de reconhecimento militar para sobrevoar a área na segunda-feira, se a nuvem de cinzas vulcânicas o permitir.

As comunicações com Tonga ficaram cortadas desde a erupção de sábado, mas Ardern disse que o seu Governo tinha contactado com o Alto Comissariado da Nova Zelândia na capital.