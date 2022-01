Bétis-Sevilha vai ser hoje retomado à porta fechada

Está marcada para as 16h (15h em Espanha) a retoma do jogo entre Real Bétis e Sevilha, relativo aos oitavos-de-final da Taça do Rei. O anúncio foi feito pela Real Federação Espanhola de Futebol, após, no sábado, o jogo ter sido suspenso aos 39 minutos, quando Joan Jordan, jogador do Sevilha, foi atingido por um objeto lançado desde as bancadas.

O incidente deu-se após o Bétis ter conseguido estabelecer o empate no marcador, e obrigou ao transporte de Jordan a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

O marcador do jogo estava em 1-1 aos 39 minutos, quando foi suspenso, fruto dos golos de Papu Gomez (Sevilha) e do francês Nabil Fekir (Bétis).