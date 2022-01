Forças de seguraça e pessoal docente e não docente do Ensino Superior e podem receber dose de reforço este fim de semana

A comunidade escolar do Ensino Superior e as forças de segurança vão poder receber, este fim de semana, a dose de reforço da vacina contra a covid-19, através da modalidade ‘Casa Aberta’.

Segundo um comunicado da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o pessoal docente e não docente do Ensino Superior, bem como os agentes da PSP, GNR e do SEF, poderão dirigir-se a um centro de vacinação para receber a dose de reforço, desde que façam previamente o pedido de senha digital no Portal Covid-19. Esta senha é depois enviada para o telemóvel. Devem ainda “fazer prova da sua atividade profissional” no Centro de Vacinação.

Recorde-se que este fim de semana está também a decorrer a vacinação com a dose de reforço dos membros das mesas de voto e funcionários das Juntas de Freguesia que vão estar envolvidos nas eleições legislativas de 30 de janeiro.