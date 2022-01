"O Mourinho é um mentiroso", diz apresentador espanhol ao contar história com o treinador português

José Mourinho tornou-se assunto do momento em Espanha, depois de o apresentador do mítico programa 'El Hormiguero', da Antena 3, Pablo Motos, ter afirmado durante a sua transmissão que o treinador português "é um mentiroso".

O apresentador revelou o seu problema com o atual técnico do AC Roma em conversa com o convidado e jornalista desportivo há mais de 25 anos, Juanma Castaño. No programa, Pablo Motos perguntou ao jornalista quais os grandes nomes do futebol que já recusaram participar no famoso programa espanhol 'El Partidazo', da Cadena COPE, no qual Juanma é moderador.

"Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho", começou por enumerar Castaño, que foi interrompido pelo apresentador quando disse o nome do treinador português. "Não me fale de Mourinho", asseverou Pablo Motos, de forma a despertar uma certa curiosidade no convidado em saber o que teria acontecido entre ambos.

"O Mourinho é um mentiroso. E não foi por não querer vir ao programa, foi pior do que isso", atirou Motos. "Todos queríamos entrevistar o Mourinho, os jornalistas desportivos e os não desportivos. Eu queria entrevistá-lo aqui", sublinhou, antes de explicar o principal motivo.

"Nessa altura, vinha cá o Justin Bieber. Este estúdio tem capacidade para 120 pessoas e tínhamos uns 20 mil pedidos para o público. Disseram-me que o Mourinho queria que a filha viesse com uma amiga, respondi que pedia desculpa mas que não tinha lugares", contou, ao indicar ainda que mais tarde tinha recebido uma chamada do português.

"Conseguiu o meu número de telemóvel e ligou-me. De repente, tenho o Mourinho, com quem nunca conseguia falar, do outro lado do telemóvel a dizer-me que um pai faz tudo pela filha. Disse-lhe que conseguia as duas entradas, mas que ele tinha de vir ao programa. Ainda me perguntou se não preferia um jogador, disse-lhe que não, que o queria a ele", revelou o apresentador.

Ficou acordado entre os dois que este encontro realizar-se-ia, mas José Mourinho falhou com a sua palavra. A dois dias do programa ir para o ar da televisão espanhola, Mourinho deixou de atender as chamadas telefónicas de Pablo Motos.

"Uma coisa era enganar-me, outra coisa foi deixar pendurada uma equipa de 140 pessoas que tinha preparado para daí a 48 horas um programa para o receber. Não atendia as chamadas. Quando finalmente atendeu, disse que não ia acontecer. Nem sequer ligou a dizer que não vinha e que me tinha enganado. Mourinho é um mentiroso", concluiu o apresentador, que mostrou não ter esquecido este episódio marcante para a sua carreira.