Morreu César Batalha, fundador do Coro de Santo Amaro de Oeiras

Morreu, aos 76 anos, César Batalha, fundador e maestro do Coro de Santo Amaro de Oeiras.

“É com muito pesar, que comunicamos, hoje, o falecimento do Pai do Coro de Santo Amaro de Oeiras e nosso querido Maestro César Batalha”, informou o grupo, numa publicação partilhada nas redes sociais.

“Na memória de todos os coralistas que passaram por aqui, fica uma personalidade forte e uma direção de cheia vida e garra! Deixa saudades! Ficamos hoje todos mais pobres, mas ricos nas memórias que deixa”, lê-se ainda.

César Batalha fundou o Coro de Santo Amaro de Oeiras em 1960 e foi responsável pela criação de músicas como ‘A Todos um Bom Natal’ e ‘Eu vi um Sapo’. Esteve à frente do grupo 50 anos e dirigiu mais de 1.200 pessoas.

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, já lamentou a morte do maestro, dizendo que esta deixa “não só Oeiras mais pobre, mas o país e até o mundo”. “Estou profundamente grato ao maestro César Batalha e é com profunda tristeza que me despeço de um dos nossos”, escreve o autarca no Facebook.