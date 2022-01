Rúben Semedo atacado por encapuzados à porta de casa em Atenas

Rúben Semedo foi atacado, esta sexta-feira à noite, por três homens encapuzados, à porta de casa, na zona de Glyfada, em Atenas.

De acordo com a imprensa grega, o ataque ocorreu por volta das 23h45 (hora local) e o futebolista, que estava acompanhado por um amigo, foi atingindo com um bastão em várias zonas do corpo. Os agressores fugiram de imediato e Semedo já apresentou queixa às autoridades gregas.

Em comunicado, o Olympiacos, clube pelo qual o português alinha, já condenou o ataque: “O Olympiacos condena inequivocamente o ataque de ontem à noite contra o jogador de futebol Ruben Semedo e temos a certeza de que as autoridades farão o possível para punir aqueles que se escondem por trás desta ação cobarde”.