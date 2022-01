Polónia investiga fuga de informação sobre equipamentos do Exército

O Ministério da Defesa da Polónia anunciou hoje que abriu uma investigação sobre uma possível fuga de informação sobre equipamentos do Exército.

O anúncio foi feito após a divulgação pelo 'site' jornalístico Onet.pl da notícia de que uma base de dados contendo 1,7 milhões de entradas, com elementos de todo o equipamento do Exército polaco estava disponível na Internet.

"O caso está a ser analisado em detalhes pelos serviços. Estão em curso esclarecimentos sobre se houve uma fuga de informação e sobre se o arquivo divulgado foi de facto criado dentro das Forças Armadas polacas", disse o Ministério da Defesa, num comunicado.

"Não comentaremos este assunto até que a investigação fique concluída", acrescentou o Ministério, indicando que "vários cenários" estão a ser analisados.

De acordo com o Onet.pl, cada entrada na base de dados publicada na Internet corresponde às necessidades de equipamentos de cada unidade do Exército polaco, desde aviões de caça F-16, armas pesadas, peças de reposição ou munições, cobertores e computadores.

As bases de dados que foram alvo de fuga de informação também listam os tipos de 'software' utilizados pelos militares, bem como as compras de material feitas a outros países.

De acordo com o Onet.pl, a base de dados já foi descarregada por utilizadores de mais de uma dúzia de países, incluindo a Rússia e a China.

Após a publicação desta fuga de informação, a oposição polaca exigiu a demissão do ministro da Defesa.