Governo da Ucrânia sofre ataque informático

Ucrânia foi atingida por um ataque informático de larga escala com os sites de vários departamentos governamentais – incluindo o ministério dos Negócios Estrangeiros e o ministério da Educação – a serem eliminados.

“É demasiado cedo para tirar conclusões, mas há uma longa história de ataques [informáticos] russos contra a Ucrânia no passado”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros à agência internacional Reuters, com o ataque a chegar após as conversações de segurança entre Moscovo e os Estados Unidos da América (EUA).

“Ucranianos! Todos os vossos dados pessoais foram transferidos para a rede pública. Todos os dados no computador foram destruídos, é impossível recuperá-los”, dizia uma mensagem escrita em ucraniano, polaco e russo nos sites do governo. "Toda a informação sobre vocês é agora pública, tenham medo e esperem o pior. É o vosso passado, presente e futuro".

O Governo disse que tinha restaurado a maioria dos sites afetados e que não tinham sido roubados quaisquer dados pessoais. Outros sites foram suspensos para prevenir o ataque, indicou ainda.