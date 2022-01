Sérgio Conceição suspenso durante 15 dias

Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, foi suspenso por 15 dias devido aos incidentes no jogo com o Moreirense, arbitrado por Hugo Miguel, em abril de 2021, cujo resultado foi um empate (1-1).

De acordo com a informação divulgada pela Sport TV, o treinador dos 'dragões' terá de cumprir o número de dias em falta, visto que o castigo a Sérgio Conceição já tinha sido aplicado - 21 dias e uma multa no valor de 10.200 euros. No entanto, com uma providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto, o castigo foi suspenso a 5 maio, para que, na altura, o técnico pudesse estar presente no clássico frente ao Benfica.

Assim sendo, o treinador do clube portista vai falhar o jogo frente a Belenenses SAD, no Jamor, este domingo, e também contra o Famalicão, no Estádio do Dragão, no dia 23 de janeiro.