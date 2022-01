Canadá exibe a primeira edição de um livro com 36 obras de William Shakespeare

A Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) adquiriu a primeira edição de 'As Comédias, Histórias e Tragédias' de William Shakespeare - uma coleção de 36 das 38 obras do histórico dramaturgo britânico, editada por amigos íntimos em 1623, sete anos após a morte do autor.

“Este apresenta-se como um dos pilares da literatura inglesa e, com esta doação, podemos tornar este tesouro cultural propriedade pública", disse Katherine Kalsbeek, chefe de livros raros e coleções especiais da Biblioteca da UBC. Um comunicado da mesma indica que existem atualmente 235 exemplares no mundo, a maioria deles distribuídos entre os EUA e o Reino Unido

"Este é um verdadeiro presente, não apenas para a UBC, mas também para a cidade de Vancouver e para uma região que tem muitos fãs de Shakespeare", lembrou Kalsbeek. Conforme relatado pela CBC, este pertencia anteriormente a um colecionador particular nos EUA, que o adquiriu através da casa de leilões Christie's por mais de 8,5 milhões de euros.

A obra estará agora exposta na Vancouver Art Gallery até 20 de março. O livro “tem inspirado pessoas ao redor do mundo em vários idiomas e em muitas culturas há quase 400 anos”, destacou Gregory Mackie, professor associado do departamento de língua e literatura inglesa da UBC.

“Para nós [universidades, instituições, académicos e estudantes] os livros que foram manipulados ao longo dos séculos são muito mais interessantes ”, confessa.