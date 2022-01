Surto no Burnley obriga a adiamento de partida com o Leicester

Mais um dia, mais um adiamento no futebol inglês. Desta vez, a vítima foi o plantel do Burnley, clube que conta vários elementos infetados com o novo coronavírus.

Como tal, o emblema inglês foi obrigado a adiar a partida marcada para este sábado, frente ao Leicester City, da 22.ª jornada da Premier League, já que o Burnley não conta com um número suficiente de jogadores (13 é o mínimo, mais um guarda-redes), entre infetados e lesionados.

Este confronto é o 20.º que acabou adiado na liga inglesa, desde 12 de dezembro, devido a surtos de covid-19. O Burnley, aliás, só tem 17 jogos disputados, menos três que o Norwich, que ocupa o 20.º e último lugar da tabela classificativa.