Estoril-Arouca adiado devido a surto de covid-19 no plantel arouquense

O encontro entre o Estoril-Praia e o Arouca, relativo à 18.ª jornada da I Liga, que estava previsto para este sábado, foi reagendado para o dia 27 de janeiro. Em causa está um surto de covid-19 no plantel do Arouca.

“Para conhecimento das Sociedades Desportivas e demais interessados, e no seguimento das alterações regulamentares votadas pelos clubes, em Assembleia Geral Extraordinária, no passado dia 21 de dezembro, e que resultaram na atualização do Artigo 46.º - A do Regulamento das Competições, que teve com vista o reforço da integridade das competições, o Estoril Praia– FC Arouca, da jornada 18 da Liga Portugal bwin, foi adiado e será reagendado”, informou a Liga Portugal, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Sublinhe-se que o Arouca tem apenas 11 jogadores disponíveis para o encontro e, por isso, não cumpre os mais recentes requisitos para a realização do jogo – um mínimo de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.