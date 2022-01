Norte-americano John Textor negoceia compra de 16% da Benfica SAD com 'Rei dos Frangos'

John Textor continua em negociações para a compra das ações da Benfica SAD detidas por José António dos Santos, conhecido como 'Reis dos Frangos'. Contudo, de acordo com o clube da Luz, o objetivo inicial de comprar 25% das ações da SAD encarnada, acordado entre ambos, baixou para 16%.

Segundo revela um comunicado da Benfica SAD enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o empresário norte-americano e José António dos Santos mantêm “interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão de um total de 3.680.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 16% do capital social da Benfica SAD”, pelo que, à presente data, mantêm “negociações em vista a alcançarem um acordo nesse sentido”.

Recorde-se que foi em julho do ano passado que o clube da Luz revelou que Textor havia celebrado um acordo com o empresário José António dos Santos para aquisição de 25% do capital social da SAD encarnada – valor que passou agora para 16%.

“No âmbito das negociações que ainda decorrem, o ora declarante [José António dos Santos] e John C. Textor aceitaram um princípio de acordo (ainda não formalizado) no sentido de colocarem termo a um dos contratos”, informa ainda. Em causa está o contrato da venda de “um total de 2.070.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 9% do capital social da Benfica SAD”.