Príncipe André perde títulos militares e reais

O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado, esta quinta-feira, no qual informa que o príncipe André perdeu os seus títulos militares e reais, na sequência da acusação de abusos sexuais feita por Virginia Giuffre.

Desta forma, o duque de York, de 61 anos, vai deixar de ser tratado por “Sua Alteza Real”.

“Com a aprovação e o acordo da Rainha, as afiliações militares e patrocínios reais do duque de York foram devolvidos à Rainha. O duque de York vai continuar a não cumprir funções públicas e está a defender-se enquanto cidadão particular”, lê-se na nota.

Sublinhe-se que o anúncio surge depois de ontem um juiz de Nova Iorque, nos Estados Unidos, ter rejeitado a tentativa de André de anular o processo, ao recusar arquivar a queixa de acusação.

Recorde-se que Virginia Giuffre, atualmente com 38 anos, acusa o príncipe André de a forçar a praticar relações sexuais quando era menor, na casa de Ghislaine Maxwell e de Jeffrey Epstein.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38