Morreu a estrela do YouTube Adalia Rose Williams

Adalia Rose Williams, jovem que sofria de Síndrome de Hutchinson-Gilford, e que se tornou um pouco conhecida por todo o mundo graças ao YouTube, morreu, esta quarta-feira, aos 15 anos.

A notícia foi confirmada pela família, através das redes sociais. “Queremos agradecer a todos que a amaram e apoiaram. Obrigado a todos os médicos e enfermeiros que trabalharam vários anos para a manter saudável. A família agora gostaria de lamentar esta grande perda em privado”, escreveram.

Natural do Texas, nos Estados Unidos, a jovem, que foi diagnosticada com a doença rara com três meses de idade, partilhava nas redes sociais como era viver com esta condição e, só no YouTube, onde fazia também vários tutoriais de beleza, tinha mais de 2.9 milhões de seguidores. O seu último vídeo tinha sido lançado no passado dia 29 de novembro de 2021.