Açores. Homem aproveitava-se de função em clube desportivo para abusar sexualmente de duas crianças

Um homem de 61 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, por fortes suspeitas de abusar sexualmente duas crianças do género masculino, ambos com 12 anos de idade.

No comunicado que foi divulgado esta quinta-feira pela PJ, os factos ocorreram na ilha de São Miguel, quando o arguido "se aproveitou das funções que desempenhava num clube desportivo, nomeadamente as de transporte de crianças aos treinos e jogos, para submeter as vítimas aos abusos sexuais".

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com as vítimas e respetivos familiares, bem como de desempenhar atividades no âmbito do clube desportivo.