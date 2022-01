Cirurgia a Jerónimo de Sousa foi realizada com "êxito"

A operação de Jerónimo de Sousa à carótida interna esquerda já foi realizada com "êxito", esta manhã de quinta-feira, no Hospital Egas Moniz.

De acordo com uma fonte oficial do PCP, avançada pela CNN Portugal, a cirurgia urgente ocorreu dentro da normalidade, "tendo sido concretizados os objetivos cirúrgicos".

O secretário-geral comunista já está acordado, após receber anestesia geral, "e iniciou o processo de vigilância clínica pós-operatória, como previsto para cirurgias desta natureza", adiantou a mesma fonte, ao indicar que o líder do partido está agora internado nos cuidados intensivos.

O partido anunciou na terça-feira que Jerónimo de Sousa iria fazer uma operação com caráter urgente, ficando assim afastado da campanha eleitoral para as eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro, durante pelo menos dez dias.

Já "durante os dias de internamento e recuperação", João Oliveira e João Ferreira são os substitutos do líder do PCP, confirmou o partido. No debate de ontem do PCP frente ao PSD de Rui Rio, João Oliveira foi a voz que defendeu os interesses dos comunistas.