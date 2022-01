Neemias Queta de Sacramento Kings conquista primeira vitória frente aos Lakers de Lebron James

Neemias Queta, o primeiro basquetebolista português a jogar na NBA, tem já uma vitória no seu currículo ao serviço dos Sacramentos Kings.

Apesar de ter estado em campo apenas 48 segundos, o poste luso pôde celebrar a primeira vitória ao serviço dos Sacramento Kings, que venceram os Los Angeles Lakers, de LeBron James, por 125-116.

Queta entrou em campo para substituir Alex Len, a 3.32 minutos do intervalo, e falhou um lançamento, acabando por ser substituído por Buddy Hield. Ficou no banco o resto do jogo.

Depois de uma boa exibição frente aos Cleveland Cavaliers (108-109), esperava-se que Queta fosse ganhar mais tempo de jogo, mas a estratégia dos Kings levou a que a presença do poste não fosse tão necessária.

Os LA Lakers são oitavos na Conferência Oeste, com 21 triunfos e 21 desaires, ao passo que os Kings seguem três degraus abaixo, com 17 vitórias e 27 derrotas.