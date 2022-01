Bebé da mulher infetada com covid-19 ligada à ECMO no Hospital de São João já nasceu

Já nasceu o bebé da mulher que está ligada ao dispositivo ECMO - um dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos - no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, anunciou o hospital esta quinta-feira.

O parto ocorreu ontem, no entanto ainda não foram avançadas as circunstâncias sobre o sucedido. O hospital irá prestar esclarecimentos hoje, em conferência de imprensa.

A grávida de 33 semanas está infetada com covid-19 e é não vacinada. Está desde sexta-feira no Hospital São João ligada à ECMO, anunciou uma fonte daquela unidade hospital no sábado à agência Lusa.

A mulher, de 35 anos, chegou oriunda do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e encontrava-se “estável”, tal como o bebé.

Segundo o Hospital de São João, desde o início da pandemia, já foram contabilizadas “três grávidas com covid-19 em ECMO”, assinalando que as duas primeiras “foram salvas e que apenas um dos bebés não sobreviveu”, acrescentando que também, neste período, houve “cinco grávidas não covid-19 ligadas à ECMO”.