Há Clássico nas 'meias' da Taça. FC Porto venceu em Vizela por 3-1

O FC Porto vai, oficialmente, enfrentar o Sporting CP nas meias-finais da Taça de Portugal, após bater o Vizela nos 'quartos', por 3-1.

Pouco durou a igualdade a zeros no marcador em Vizela, já que, aos 8 minutos de jogo, Mateus Uribe colocou os 'dragões' em vantagem. Tudo parecia correr bem para o emblema treinado por Sérgio Conceição, até que, aos 24 minutos de jogo, depois de várias tentativas perigosas por parte da equipa da casa, Cassiano atingiu a igualdade.

O jogo foi a intervalo com as equipas em empate, mas, aos 65 minutos, Fábio Vieira - que entrou ao intervalo - voltou a colocar o FC Porto em vantagem no marcador, ao converter uma grande penalidade.

O resultado parecia querer manter-se igual até ao fim do tempo regulamentar, mas os azuis-e-brancos estavam insatisfeitos, e eis que, aos 89 minutos, Evanilson cabeceou para dentro da baliza de Pedro Silva, fechando o marcador em 3-1 e garantindo ao FC Porto um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal, onde enfrentará o Sporting CP, que bateu o Leça por 4-0.