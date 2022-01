Onze embarcações de pesca da Madeira entregaram mais de uma tonelada de lixo nos portos

Onze embarcações de pesca da Madeira descarregaram mais de uma tonelada de lixo nos portos da região. Por este feito, vão receber a ‘bandeira aderente’ que lhes reconhece a preocupação com a qualidade do mar do arquipélago, anunciou esta quarta-feira o Governo Regional.

Numa nota divulgada pela Secretaria do Mar e das Pescas deste arquipélago, o Executivo da Região Autónoma da Madeira destaca que o galardão visa homenagear os pescadores e armadores.

“Mais de 70 pescadores, armadores e funcionários das lotas já participaram nas ações de formação e sensibilização para a recolha de lixo marinho e gestão do lixo produzido a bordo das embarcações”, desenvolvidas pela secretaria madeirense no âmbito do projeto OceanLit.

O projeto está dotado de um orçamento global de 1.381.744 euros, sendo comparticipado a 85% pelo Programa INTERREG MAC 2014-2020, do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FEDER), cujos principais objetivos são gerar conhecimento sobre a problemática do lixo marinho e criar soluções para favorecer a tomada de decisões para a sua redução e impacto.

A secretaria regional realça ainda que, “desde o início da formação, em setembro de 2021, os pescadores já trouxeram para terra uma tonelada de lixo, incluindo redes, cabos e boias”.

Participaram nas seis sessões de formação e sensibilização realizadas 42 profissionais das pescas, pescadores e armadores, e 32 colaboradores da direção de serviços de Lotas e Entrepostos, num total de 74 pessoas.