Presidente adiou deslocações ao estrangeiro previstas para este mês

Marcelo Rebelo de Sousa revelou, esta quarta-feira, que adiou as deslocações aos estrangeiro, que tinha previstas para este mês. O presidente iria viajar esta semana para o Dubai, no âmbito da Expo 2020, e, entre 20 e 23 de janeiro, ia a Moçambique.

Questionado pelos jornalistas, depois de discursar numa conferência sobre regionalização, no Cinema São Jorge, em Lisboa, o chefe de Estado disse que ambas as viagens “foram adiadas”.

Além disso, Marcelo afirmou ainda que no período até às eleições, agendadas para o dia 30 janeiro, terá sobretudo audiências, tal como tem tido até agora.

“Há uma série de entidades importantes, reguladores, que eu tenho recebido, como o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), periodicamente o senhor governador do Banco de Portugal. Portanto, aproveito estas semanas -- também já só faltam 15 dias -- precisamente para me informar, recolher elementos e responder a pedidos de audiência de várias entidades”, disse.