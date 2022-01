Mulher sofre queimaduras graves em acidente de trabalho em Reguengos

Uma mulher sofreu queimaduras graves, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, citada pela agência Lusa, a mulher, de 63 anos, foi transportada num helicóptero do INEM para o Hospital de São José, em Lisboa.

O acidente, para qual foi dado alerta pelas 14h40, ocorreu quando a vítima realizava uma queimada no Monte da Falcoeira.

Já fonte da GNR disse à mesma agência noticiosa que se tratou de um acidente de trabalho. A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias do incidente.