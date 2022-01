João Oliveira assegura restantes debates pela CDU até 20 de janeiro

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, vai substituir o secretário-geral do partido nos restantes debates, que decorrem até 20 de janeiro, no âmbito das eleições legislativas, na ausência de Jerónimo de Sousa que estará a recuperar de uma cirurgia de urgência.

João Oliveira, que é também cabeça de lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora, vai participar no debate desta quarta-feira com o presidente do PSD, Rui Rio, no debate de 17 de janeiro com todos os líderes dos partidos com representação na Assembleia da República, e volta a debater ainda com os líderes dos partidos com assento parlamentar no dia 20 de janeiro, confirmou fonte do PCP à Lusa.

João Oliveira e João Ferreira vão substituir o secretário-geral do PCP na primeira semana de campanha oficial para as eleições legislativas, uma vez que Jerónimo de Sousa vai ser submetido a uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda, na quinta-feira.