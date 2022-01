Detidos cinco suspeitos de tentativa de homicídio em Guimarães

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, cinco homens, com idades compreendidas entre os 29 e os 60 anos, suspeitos de tentar matar um homem, numa freguesia do concelho de Guimarães.

Em comunicado, esta quarta-feira, a autoridade revela que os factos ocorreram ao final da tarde do dia 22 de outubro de 2021, no exterior da residência da vítima, com 59 anos de idade.

Por “motivos relacionados com desentendimentos laborais, os autores, munidos de paus e barras de ferro e sob ameaça de uma pistola, desferiram pelo menos, seis golpes na cabeça e corpo da vítima, causando-lhe lesões graves que obrigaram à intervenção médica hospitalar”, informa a mesma nota, que acrescenta que também a esposa da vítima foi agredida “com uma coronhada na cabeça”.

As diligências de investigação desenvolvidas permitiram identificar a totalidade dos agressores e a apreensão da arma de fogo utilizada nas agressões. Os suspeitos foram detidos no cumprimento de mandados judiciais.

Os suspeitos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.