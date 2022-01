Inflação em Portugal fixou-se nos 1,3% em 2021, confirma INE

A inflação em Portugal fixou-se nos 1,3% em 2021, impulsionada pelo aumento de preços na energia, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

“Em 2021, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 1,3%, sucedendo a uma variação nula registada no conjunto do ano de 2020”, avança o gabinete de estatística.

“Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 0,8%”, diz o INE acrescentando que “a taxa de variação homóloga do IPC total evidenciou um forte movimento ascendente ao longo de 2021, em particular na segunda metade do ano em que as variações observadas foram sempre superiores ao valor da média anual”.

No que diz respeito só ao último mês do ano foi registada uma aceleração, com o IPC a apresentar um crescimento de 2,7%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada em novembro.

“Relativamente à estimativa rápida publicada em 3 de janeiro passado, houve uma revisão em baixa de 0,02 p.p., determinando, por arredondamento a uma casa decimal, que a variação homóloga acabe por se fixar em 2,7% em lugar dos 2,8% inicialmente estimados”, explica o INE. E diz ainda que, excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a variação homóloga foi 1,8% (1,7% no mês anterior).

E há mais dados: O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma taxa de variação média de 0,9% em 2021 (-0,1% no ano anterior). A taxa de variação homóloga situou-se em 2,8% em dezembro, taxa superior em 0,2 p.p. à observada em novembro de 2021 e inferior em 2,2 p.p. ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em novembro de 2021, esta diferença foi de 2,3 p.p.).