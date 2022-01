Afogamento. Portugueses morrem mais fora da época balnear do que no verão

No espaço de cinco anos, 13 pessoas morreram nas praias enquanto passeavam junto à água. Por exemplo, em junho de 2016, um jovem de 22 anos, de nacionalidade portuguesa, ficou ferido com gravidade após cair de uma falésia na praia das Açoteias, em Albufeira. Contudo, tem-se vindo a verificar que existem variadas causas de morte por afogamento que, à semelhança desta, são tidas em conta na época balnear e esquecidas no inverno.

Há apenas três dias, uma mulher, com aproximadamente 50 anos, perdeu a vida na praia de Faro. Segundo se apurou, a vítima sentiu-se mal na água enquanto nadava. Sabe-se que o alerta foi dado pelas 14h50 por populares que se aperceberam de que o corpo da mesma flutuava na água, sendo que foi resgatada já sem vida, tendo sido o óbito declarado no local por elementos do INEM.

Este acontecimento leva a que surjam várias questões na nossa mente, como “É comum morrerem pessoas em meio aquático no inverno?”. É e, mais do que isso, é exatamente entre outubro e maio que se dá a maioria das tragédias. De acordo com dados veiculados pelo Observatório do Afogamento, coordenado pela Fundação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS), entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2021 86 portugueses e cidadãos de outras nacionalidades morreram por afogamento.

Destes, 57 eram homens, 28 mulheres e num dos casos não estava identificado o género. A faixa etária em que se registaram mais óbitos foi aquela que está compreendida entre os 70 e os 74 anos – dez –, sendo que, no extremo oposto, uma criança entre os 0 e os 4 anos e outra entre os 5 e os 9 anos perderam a vida. Em 2020, no período homólogo, constataram-se 106 mortes – 92 homens, 12 mulheres e uma pessoa que não estava identificada o género, havendo mais óbitos na faixa etária dos 50 aos 54 anos.

