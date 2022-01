Casa Pia. E os Gansos vão voando até ao topo

Se o campeonato nacional da II Divisão terminasse esta semana, para a próxima época teríamos o Casa Pia na divisão principal, algo que não pode deixar de se considerar histórico, tantas foram as épocas que os Gansos viveram escondidos dos holofotes do nosso futebolzinho nacional.

Estamos perante um clube de múltiplas existências, umbilicalmente ligado à Casa Pia de Lisboa, um organismo hoje em dia estatal, dependente da tutela do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, mas cujas origens datam do tempo do Intendente Pina Manique fundou a Real Casa Pia de Lisboa a 3 de julho de 1780. Treze anos mais tarde, já a Casa Pia tinha um grupo de futebol, clube esse que ficou famoso por, numa bela tarde de 22 de janeiro de 1897, ter batido os ingleses do Carcavellos Club por 2-0, os mestres do futebol em Portugal, gente ligada à aplicação do cabo submarino que ligaria para sempre a Europa à América por via telefónica. Desse Casa Pia, onde pontificava uma figura de nome Cosme Damião, que viria a fundar o Benfica, e de um conjunto de desportistas que assumiu o nome de Associação do Bem, nasceu o atual Casa Pia Atlético Clube, a 3 de julho de 1920. Conta Marina Tavares Dias, no seu magnífico História do Futebol em Lisboa, que o nascimento deste Casa Pia foi anunciado com antecedência numa revista desportiva ilustrada, composta exclusivamente por casapianos, que se chamava simplesmente Football: “Informam-nos que os antigos alunos da Casa Pia de Lisboa vão fundar uma associação desportiva, contando, para o efeito, com inúmeras adesões”. E assim foi. E como muitos dos jogadores que fundaram o Benfica eram casapianos, muitos foram os casapianos que saíram do Benfica para erguer o Casa Pia Atlético Clube, à cabeça dos quais o inconfundível Cândido de Oliveira, primeiro capitão da seleção nacional de futebol, precisamente no ano seguinte, 1921.

A I Divisão É preciso recuarmos aos primórdios, ou seja, ao primeiro campeonato nacional da I Divisão, disputado em 1938-39, para encontrarmos o Casa Pia entre os grandes. Tão significativa é essa presença porque única até aos dias que correm. Oito equipas disputaram a prova, conquistada pelo FC Porto: FC Porto, Sporting, Benfica, Belenenses, Académica de Coimbra, Barreirense, Académico do Porto e Casa Pia. E foi esta a ordem da classificação final, com os Gansos atirados para a última posição e condenados à despromoção per omnia seacula saeculorum, de tal ordem que estamos todos aqui, atentos ao decorrer da época, para perceber se o fenómeno se voltará a repetir 83 anos depois. Foi muito pobre a prestação dos casapianos nessa solitária presença na I Divisão. Em 14 jogos, treze derrotas e apenas uma vitória. Fora, só derrotas: FC Porto (0-10), Sporting (1-5), Benfica (1-10), Belenenses (1-7), Académica de Coimbra (0-4), Barreirense (1-3) e Académico do Porto (0-1). Em casa, no Estádio Pina Manique, uma simples e gloriosa vitória: FC Porto (1-2), Sporting (2-4), Benfica (0-1), Belenenses (2-3; Académica de Coimbra (0-2), Barreirense (2-1) e Académico do Porto (1-3). Doze golos marcados, cinquenta e seis sofridos, assim mesmo, por extenso.

No dia 26 de março de 1939, foram estes os jogadores casapianos que desafiaram a História obtendo aquela que é, até hoje, a única vitória do clube na I Divisão: Fernando Sousa, Zeferino Encarnação, Eduardo Correia, Marques, Pedro Santos, Ramos Dias, Sérgio Barbosa, Costa Santos, José Carmo, Duartino Luz e Pité. Ramos Dias, aos 18 e 53 minutos marcou os dois golos dos Gansos. Joaquim Preto marcou o golo barreirense no último minuto.

O tempo passou e depressa. Há muito, muito tempo que o Casa Pia não vivia um momento tão alto e tão pleno de emoções. A vitória por 1-0, no domingo, em casa, frente ao Leixões, mantém o clube na zona de subida, com 33 pontos, até porque o adversário mais direto, o Benfica B, não pode ascender à primeira. Há uma esperança grande para os lados de Pina Manique...