Mulher recupera visão 15 anos depois de ficar cega

Mais de dez anos depois, uma mulher norte-americana voltou a ver o rosto dos seus familiares graças a uma cirurgia que a ajudou a recuperar a visão.

De acordo com o Mirror, Connie Parke, que vive no Colorado, nos EUA, havia recebido um diagnóstico errado e acreditava que não poderia voltar a ver. A mulher foi perdendo a visão gradualmente e não fazia ideia de como os seus filhos, agora adultos, se pareciam e a última vez que tinha visto a neta mais velha esta tinha apenas três semanas. Com oito netos, a norte-americana nunca tinha visto mesmo o rosto da maior parte deles.

Os médicos disseram que a mulher tinha glaucoma - uma doença grave devido ao aumento da pressão intraocular -, mas, na verdade, Connie tinha cataratas oculares que podiam ser removidas facilmente. A mulher recebeu a notícia depois de ser consultada por oftalmologista, que lhe fez um novo diagnóstico.

Depois de uma cirurgia, e após 15 anos, a mulher recuperou a visão.

“As pessoas precisam de ser reavaliadas porque eu fiquei cega durante 15 anos provavelmente sem motivo”, disse.

“No dia 12 de novembro, o médico operou o meu olho direito. Quando tiraram o adesivo, no dia seguinte, a primeira coisa que vi foi a sobrancelha, as pestanas e a pupila da enfermeira e comecei a chorar”, recordou, referindo que repetiu depois o procedimento no outro olho.

O cão-guia de Connie passou agora a ser um cão “normal” e tem um novo emprego. O mais especial foi voltar a ver o rosto dos familiares, alguns pela primeira vez.

“A coisa mais difícil foi olhar-me ao espelho, porque nunca pensei em envelhecer”, confessou.

Já o marido continua a ser para a mulher “o homem mais bonito de todos os tempos”.

“Ainda estou completamente apaixonada por ele”, completou.