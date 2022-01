Elvis Costello pede às rádios que deixem de passar 'Oliver's Army'

Elvis Costello revelou que, para além de não voltar a apresentar o seu maior sucesso, ‘Oliver's Army’, em concertos, não quer que as estações de rádio a voltem a passar.

Escrita sobre o conflito na Irlanda do Norte, a letra usa um “insulto racial” para descrever um soldado britânico, o que motivou ao longo dos anos uma longa polémica, com o verso em questão a ser censurado.

"Era assim que meu avô era chamado no exército britânico e historicamente é um fato", afirmou em entrevista ao The Telegraph. "Mas as pessoas ouvem essa palavra e acusam-me de algo que eu não pretendia", acrescentou.

Lançado em 1979, ‘Oliver's Army’ foi tocado durante décadas nas estações de rádio, mas à medida que a palavra se tornou cada vez mais “tabu”, muitos tomaram a decisão de censurar a letra.

Para o músico, essa forma de censura “só agrava o problema”, pelo que decidiu nunca mais interpretar o tema. “Estão a dar ênfase àquela palavra, censurando-a. Mais vale que não passem o disco”, explicou ao mesmo jornal.