Revelada causa da morte de Betty White

De acordo com a plataforma TMZ, depois do derrame, Betty White terá permanecido consciente, agindo de forma coerente. Contudo, acabou por falecer enquanto dormia, cerca de uma semana depois do sucedido.

O agente da atriz já havia avançado que a artista morreu durante o sono “pacificamente e sem dor” na véspera de Ano Novo em sua casa.

No dia 17 de janeiro, dia em que White cumpriria 100 anos, irá estrear-se nos cinemas o documentário ‘Betty White: A Celebration’, sobre a sua vida e obra.