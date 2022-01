Jerónimo de Sousa suspende campanha eleitoral para ser operado de urgência

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP e candidato a primeiro-ministro nestas eleições legislativas, vai ser operado de urgência esta quarta-feira a uma estenose na carótida, avançou a SIC Notícias. O líder do partido comunista vai ficar afastado da campanha eleitoral para as legislativas durante 10 dias.

"No seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar, foi apurada a necessidade de Jerónimo de Sousa ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições", confirmou o partido em comunicado, acrescentando que o seu líder irá ser internado amanhã e prevê-se que "retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República".

"Durante os dias de internamento e recuperação, mantém-se a agenda com as ações de campanha programadas para o secretário-geral, nas quais a partir de amanhã e durante este período será substituído pelos camaradas João Ferreira e João Oliveira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República", acrescenta.

No debate de amanhã, transmitido pela SIC, frente a Rui Rio será João Oliveira a dar a cara pelo PCP e mais tarde também irá marcar presença no frente-a-frente entre todos os partidos com representação parlamentar, na RTP, no dia 17 de janeiro, confirmou o partido à agência Lusa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já falou por chamada telefónica com Jerónimo de Sousa, depois de ter tomado conhecimento da urgente operação médica, ao desejar "uma rápida e boa recuperação".

"Ao tomar conhecimento da intervenção cirúrgica urgente a que Jerónimo de Sousa terá de se submeter, o Presidente da República falou telefonicamente com o Secretário-Geral do Partido Comunista Português, desejando que tudo corra bem e que possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível à sua importante atividade política e partidária", indicou o chefe de Estado numa nota publicada no site da Presidência da República.

Os seus adversários também já desejaram as melhoras para o candidato do PCP. O primeiro-ministro, António Costa, enviou "as melhoras e uma pronta recuperação a Jerónimo de Sousa", durante uma sessão com a Confederação do Turismo, que decorreu na sede do PS.

"Obviamente é um momento triste para a campanha eleitoral quando um líder de um partido importante como o PCP por razões de saúde está impedido de prosseguir a campanha", sublinhou Costa, que desejou "voltar a contar rapidamente com a sua colaboração ativa, a sua energia para a vida política nacional".

Já Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, recorreu à rede social Twitter para também desejar uma "rápida recuperação" ao secretário-geral do PCP.

"Desejo uma rápida recuperação a Jerónimo de Sousa. Espero vê-lo em breve na campanha", escreveu Catarina Martins no Twitter.

Ainda assim, segundo a mesma fonte, a agenda do dia de hoje, 11 de janeiro, ainda será assegurada por Jerónimo de Sousa.

No entanto, "face à necessidade de encurtamento da agenda" de Jerónimo de Sousa, o dirigente comunista vai estar apenas presente hoje no encontro com elementos das organizações representativas dos trabalhadores, em Matosinhos, às 15h00.

Quanto às restantes iniciativas previstas para hoje nomeadamente um encontro com intelectuais e elementos da Cultura, no Porto, ao final da tarde, e uma sessão pública em Vila Nova de Gaia, às 21h30, realizar-se-ão com as participações de Diana Ferreira, cabeça de lista da CDU pelo círculo eleitoral do Porto, e Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

