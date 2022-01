Covid-19 nos vários setores. "Um hotel não é um hospital"

Nova vaga de covid-19. Novas variantes. Os diferentes setores da sociedade tiveram de se adaptar às novas realidades e a convivência com o vírus foi forçada. Mas mesmo com todos os esforços, com todas as tecnologias e ciência e com toda a cautela, o SARS-CoV-2 – passado dois anos – ainda continua a desestabilizar as empresas e os trabalhadores.

Hotelaria A situação complica-se para quem é do setor. “Existem, em Lisboa, hotéis com clientes positivos lá dentro”, começa por contar ao i Luís Trindade, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul. E complica-se também porque há trabalhadores que perguntam ao sindicato se têm de mudar as roupas aos infetados dentro dos hotéis. “Não, não têm”, diz. O sindicalista considera que são as empresas – neste caso as direções dos hotéis – que têm de fazer o circuito de segurança dos hóspedes. “Um empregado fazer uma cama lavada sem ficar infetado não é propriamente fácil”, defende. “Um hotel não é um hospital”.

