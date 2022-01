Homem acusado de ameaçar matar Donald Trump

Thomas Welnicki, um cidadão de Nova Iorque, foi acusado de ter ameaçado matar Donald Trump.

De acordo com uma denúncia divulgada esta segunda-feira, Thomas Welnicki, de Rockaway Beach, manifestou interesse em matar o então presidente dos Estados Unidos da América (EUA) numa entrevista com a polícia do Capitólio em Julho de 2020 e em várias chamadas para os Serviços Secretos, já em 2021.

Trump foi identificado como "Individual-1" na queixa, apresentada no tribunal federal de Brooklyn. Uma nota de rodapé dizia "Individual-1" foi presidente de 20 de Janeiro de 2017 a 20 de Janeiro de 2021. De acordo com a queixa, numa mensagem de voice-mail deixada aos Serviços Secretos, Welnicki disse que "faria tudo o que pudesse para derrubar Trump".