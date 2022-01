Madame Tussauds terá nova estátua de David Bowie

“O David Bowie é um dos grandes da música. Naquele que seria o seu 75º aniversário, a melhor homenagem que podíamos fazer ao nosso velho amigo era criar uma nova estátua”, explicou o museu de Londres, numa publicação do Instagram, onde revelou imagens de 1983 tiradas durante o processo de criação da outra estátua de cera.

O músico inglês, que morreu há precisamente seis anos, já havia sido retratado dessa forma em 1983, na era de “Let’s Dance”. Nessa altura, o próprio artista esteve envolvido no processo de criação, fornecendo centenas de dados pessoais, bem como todas as suas medidas, cor de cabelo e de olhos, com o objetvo de conseguir o máximo de rigor e veracidade possíveis.

Em 2022, a equipa do museu Madame Tussaud irá recorrer a alguns desses dados de forma a criar uma nova estátua de cera de David Bowie, que nasceu em Londres a 8 de janeiro de 1947 e morreu em Nova Iorque a 10 de janeiro de 2016.

“A sua música inspirou as massas e, para muitos, mudou a forma como se veem a si mesmos. Esperamos que, ao recordá-lo, façamos com que isso continue a acontecer”, acrescentou Tim Waters, diretor do museu Madame Tussaud de Londres, na mesma publicação.