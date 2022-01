PAN adianta que Governo está a ponderar suspensão do confinamento no final do dia das eleições

O Governo está a ponderar a suspensão do período de confinamento devido à covid-19 no final do dia das eleições legislativas, adiantou o deputado do PAN Nelson Silva, considerando a ideia "aceitável".

Segundo Nelson Silva, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, - que hoje está a ouvir os partidos sobre como garantir o direito ao voto dos doentes confinados por causa da pandemia -, esta solução passa pela "suspensão do período de confinamento, dentro de um horário muito restrito, para que as pessoas possam, no final do dia, conseguir votar".

"Significa que a população teria de votar até por volta das cinco, seis da tarde", explicou, acrescentando que sobre esta matéria, o Governo ainda aguada um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), pedido na quarta-feira pelo Presidente da República para saber se o isolamento no quadro da covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito.

O deputado fez ainda uma recomendação no sentido de, no futuro, a Assembleia da República e o próprio Governo eleitos, consigam fazer este debate, de forma a prevenir estas situações.

E recordou que, após as eleições presidenciais de 2021, o PAN defendeu "o alargamento e o desdobramento do período eleitoral para dois dias, em vez de um, como medida excecional para que todas as pessoas que quisessem pudessem votar e também as pessoas que estão confinadas o pudessem fazer".

Antes de Nelson Silva, a ministra Francisca Van Dunem recebeu o secretário-geral da Iniciativa Liberal, Miguel Rangel, e o presidente do Chega, André Ventura.

À saída das reuniões, André Ventura revelou que o Governo deverá recomendar uma hora de voto para quem estiver em isolamento no dia das eleições legislativas e Miguel Rangel sublinhou que possíveis soluções que se venham a encontrar para que eleitores em confinamento possam votar estão dependentes do parecer da PGR.