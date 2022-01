Portugal entre os quatro países da UE com menos mortes diárias atribuídas à covid-19

Portugal é um dos quatro países da União Europeia com menos mortes diárias por milhão de habitantes atribuídas à covid-19 na última semana. De acordo com as estatísticas do Our World in Data, Portugal teve uma média diária de 1,52 mortes por milhão de habitantes atribuídas à covid-19, a mesma média da Áustria. A ocupar os dois primeiros lugares estão a Suécia com uma média de 0,94 neste indicador e a Irlanda (1,15).

Em sentido inverso, a Bulgária apresenta agora a maior média de novas mortes por milhão de habitantes na última semana (10,96), seguida da Croácia (9,41), Hungria (8,81) e Polónia (8,13).

A nível mundial, considerando apenas os países com mais de um milhão de habitantes, Trindade e Tobago tem a maior média de novas mortes por milhão de habitantes na última semana, com 15,47 novas mortes diárias, seguida da Bulgária, Geórgia, Croácia, Hungria e Polónia.

A média europeia de mortes diárias atribuídas à covid-19 fixa-se nos 3,56 (era de 3,81 na segunda-feira passada), enquanto a mundial se situa em 0,8.

Quanto à média de novos casos diários por milhão de habitantes na última semana, Portugal desceu de sexto para sétimo Estado-membro com mais novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2.

O Chipre está no primeiro lugar deste indicador, com 5.050 casos, seguido da Irlanda (4.770), França (3.950), Grécia (3.430) e Dinamarca (3.400).

Contudo, o Chipre é também o país da UE com maior média de testes diários por milhar de habitantes (126,66), enquanto Portugal é o quinto Estado-membro neste indicador, com uma média diária de 22,39 testes por mil habitantes.

Portugal está com uma média de 2.390 novos casos diários por milhão de habitantes a sete dias, valor que é superior ao da semana passada (2.030).

Na União Europeia, esta média situa-se agora em 1.830 novos casos diários (subiu face aos 1.170 da segunda-feira passada), enquanto a nível mundial está em 307, também superior aos 184 da semana passada.

Os Estados-membros com menos novos casos diários por milhão de habitantes a sete dias são a Roménia (248), a Polónia (324), a Hungria (393), a Eslováquia (586) e a Alemanha (587).