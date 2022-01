Alec Baldwin reage aos rumores de não estar a cumprir com mandado

No sábado, 8 de janeiro, o ator de Hollywood, Alec Baldwin, partilhou um vídeo na sua página de Instagram, com o objetivo de esclarecer que se encontra a cooperar com as autoridades na investigação da morte da realizadora, Halyna Hutchins, durante as filmagens de 'Rust', do qual seria protagonista.

O ator sublinhou que qualquer especulação que alegue que este não esteja a cumprir o mandado de busca emitido em dezembro, para obter o seu telemóvel "é mentira". "Isto é um processo", afirmou Baldwin, referindo que este “é um caso que não passa só pela polícia do Novo México, mas também pelas autoridades de Nova Iorque”, onde vive.

"Eles têm que especificar exatamente o que querem. Não podem simplesmente pegar e tirar o telemóvel", elucidou o ator, acrescentando que “é claro que se encontra a cumprir a 1000%”. “Estamos perfeitamente bem com isso", garantiu.

Além disso, realçou que está "a trabalhar, insistindo, exigindo" a verdade sobre o que aconteceu.