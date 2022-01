Partidos alemães avisam que tornar vacinação obrigatória pode levar meses

Os partidos no poder na Alemanha estão a desacelerar os planos para tornar obrigatória a vacinação contra o coronavírus, justificando com a demora em debater e legislar sobre a controversa medida, noticiou hoje a Associated Press (AP).

A agência noticiosa norte-americana cita uma entrevista de um líder parlamentar adjunto social-demcrata, Dirk Wiese, publicada hoje pelo jornal Tagesspiegel de Berlim, em que o responsável aponta como objetivo do Bundestag (câmara baixo do parlamento) decidir no primeiro trimestre de 2022 qual o esquema vacinal no país.

Os Verdes já vieram defender que o primeiro debate poderia ter lugar em finais de janeiro, uma vez que são poucas as sessões parlamentares marcadas para fevereiro, o que pode impedir os deputados de aprovar um projeto de lei antes do final de março.

A questão só seria analisada pelo Bundesrat (câmara alta do parlamento) em abril, atirando para um mês depois a entrada em vigor de qualquer diploma.

Segundo o Tagesspiegel, a implementação de uma nova lei sobre vacinação pode ser adiada até junho, para que se possa garantir condições técnicas, tais como a criação de um registo de vacinas a nível nacional.

A AP cita uma sondagem publicada hoje pelo semanário Bild am Sonntag que aponta que quase dois terços dos alemães apoiam a obrigatoriedade da vacinação contra o novo coronavírus, com cerca de um terço da população a manifestar-se contra.

Entre os que se opõem aquela obrigatoriedade estão alguns membros dos Democratas Livres, que fazem parte da coligação governamental, e o antigo ministro da Saúde alemão, que se comprometeu a não introduzir a obrigatoriedade da vacina.

Consensual entre os vários líderes políticos é deixar que seja o legislador a votar de acordo com a sua consciência e não segundo orientações partidárias.

A discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação acontece ao mesmo tempo que se registam vários protestos de ativistas anti-vacinas contra as restrições impostas para combater a pandemia, tendo alguns com contornos violentos, com manifestantes a atacarem agentes da polícia.

Na Alemanha, quase 72 % da população é considerada "totalmente vacinada", enquanto 42,3 % receberam uma dose.

A agência alemã de controlo da doença comunicou 36.552 casos de covid-19 e 77 mortes nas últimas 24 horas.