Sonangol aconselhada a acompanhar aumento de capital do Banco Económico

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA) aconselhou a petrolífera estatal Sonangol a acompanhar o aumento de capital do Banco Económico para permanecer na estrutura acionista da instituição financeira.

“Se a Sonangol ou as suas entidades acompanharem o aumento de capital, permanece. Se decidirem o não acompanhamento do aumento de capital, a sua participação é diluída e o Estado, via Sonangol, deixa de estar presente”, disse José de Lima Massano numa entrevista à angolana TV Zimbo, citada hoje pelo Jornal de Angola.

O aumento de capital do Banco Económico (BE), ex-BESA (Banco Espírito Santo de Angola) é uma exigência do banco central que consta do Plano de Recapitalização e Reestruturação aprovado em 21 de dezembro de 2021, na sequência da avaliação feita à qualidade dos ativos da banca em 2018, em que o BNA detetou deficiência a nível dos seus capitais.

A Sonangol é o maior acionista do BE, com 70,38% do capital do banco.