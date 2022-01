Pela primeira vez, Marinha anuncia a promoção de uma mulher a Oficial General

A Capitão-de-Mar-e-Guerra da classe de Médicos Navais Maria Correia Halpern Diniz, de 58 anos, foi promovida ao posto de Comodoro, o mais baixo dentro da categoria dos Oficiais Generais (o mais alto é o de Almirante).

"No ano em que a Marinha assinala os 30 anos da entrada das primeiras mulheres como militares, este é mais um marco na história de sucesso que representa a integração das mulheres na Armada", lê-se na nota publicada no site da Marinha, que informa também que a posse da médica naval como diretora de Saúde da Marinha acontecerá na próxima semana.

Natural de Lisboa, Maria Correia Halpern Diniz ingressou na Marinha em 1997, tendo desempenhado, entre outras funções, os cargos de diretora do Centro de Medicina Naval e de ​diretora da Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo, ou UTITA.

Na sua página, a Marinha informou também que foi promovido a oficial general o primeiro fuzileiro, Artur Mariano Alves, atual comandante do Corpo de Fuzileiros.

"No ano em que terminam as celebrações dos 400 anos da criação do Terço Armada da Coroa de Portugal, que daria origem aos Fuzileiros, este é um momento especial na história desta Força da Marinha, uma vez que é o primeiro oficial oriundo dos cursos tradicionais da Escola Naval da classe de Fuzileiro a alcançar o posto de oficial general", destaca a Marinha.

Artur Mariano Alves nasceu em Viseu, em 1966, ingressou na Escola Naval em 1985 e concluiu a licenciatura em Ciências Militares Navais - Ramo de Fuzileiros em 1990.

Durante cerca de 10 anos serviu no Destacamento de Ações Especiais, na Divisão de Operações do Estado-Maior da Armada, exerceu funções na NATO em diversas áreas e regressou aos Fuzileiros em 2009. Desde julho do ano passado desempenha a função de comandante do Corpo de Fuzileiros.