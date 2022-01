Cerimónia dos Globos de Ouro decorre este domingo sem atores, transmissão, ou público

Os vencedores dos prémios norte-americanos de cinema e televisão, Globos de Ouro, serão anunciados este domingo, pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood. Contudo, este ano, de uma forma diferente: sem cerimónia, sem público e sem passadeira vermelha.

Esta semana, a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood já havia revelado que a 79.ª edição dos Globos de Ouro aconteceria num hotel em Beverly Hills, Califórnia, com alguns convidados, apesar de não existir nem passadeira vermelha nem cobertura mediática.

Também a estação televisiva NBC já havia anunciado que “deixaria de emitir a cerimónia”. Além disso, a associação não revelou se realmente fará uma transmissão do evento na Internet.

Na terça-feira, a revista Variety também noticiava que “nenhuma celebridade da indústria cinematográfica aceitou o convite da associação para participar no anúncio dos vencedores”. Porquê?

A verdade é que, este ano, os prémios são atribuídos num momento conturbado da associação, que anunciou ter realizado uma “profunda reforma”, alterando procedimentos e códigos de conduta, com o objetivo de responder às duras críticas de “corrupção” e “falta de diversidade”.

"Este foi um ano de mudança e reflexão para a HFPA (sigla em inglês da associação). Nos últimos oito meses trabalhámos arduamente para fazer melhor", declarou a sua presidente, Helen Hoehne, em dezembro passado, na apresentação dos nomeados.

No que toca aos prémios, os filmes ‘Belfast’, de Kenneth Branagh, e ‘O poder do cão’, de Jane Campion, são os mais indicados - com sete nomeações - incluindo Melhor Realização e Melhor Filme de Drama.

Relativamente às categorias de ficção para televisão, a terceira temporada da série ‘Succession’ encontra-se como a mais nomeada, com cinco Globos de Ouro: para Melhor Série Dramática e para os atores Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin, nas categorias de representação.

No ano passado, graças à pandemia da Covid-19, a cerimónia dos Globos de Ouro decorreu de forma virtual e foi assistida por 6,9 milhões de pessoas - menos 64% do que na edição de 2019.