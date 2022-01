FC Porto torna-se líder do campeonato ao vencer Estoril Praia por 2-3

O FC Porto venceu o Estoril Praia por 2-3, este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, mesmo com os 'canarinhos' a entrarem na segunda parte por cima do resultado, com duas bolas de vantagem, numa partida a contar para 17.ª jornada da Liga Bwin.

Depois do ímpasse quanto à realização do jogo que se prolongou durante esta semana, devido a um surto de covid-19 na equipa do Estoril, o encontro entre os 'dragões' e os 'canarinhos' acabou por se concretizar na data original.

Ainda assim, o vírus não foi capaz de afetar o desempenho do Estoril, que, aos 38', se colocou em vantagem com um golo de Arthur. Bastaram cinco minutos para os azuis e amarelos marcarem o segundo golo, através de uma grande penalidade concretizada por André Franco, aos 43', levando assim o conjunto de Bruno Pinheiro para o intervalo em cima do resultado.

Mas a reviravolta dos 'dragões' começou logo com Taremi, aos 49', e já perto do tempo integral da partida, Luíz Diaz, aos 84', fez o empate. Mesmo ao cair do pano, aos 90', Francisco Conceição selou a vitória para o FC Porto, sendo esta a 12.ª vitória consecutiva no campeonato.

Agora, o FC Porto está isolado no topo da Liga Bwin, com 47 pontos, ao aproveitar a derrota do Sporting em casa do Santa Clara (3-2), tendo mais três pontos do que os 'leões' e 10 do que o Benfica, que irá defrontar o Paços de Ferreira amanhã na Luz. Já o Estoril Praia mantém-se no quinto posto, com 25 pontos.