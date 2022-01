Covid-19. Internamentos continuam a subir, mas não se comparam com os valores de há um ano

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 35.643 novos casos de covid-19 e 20 mortes associadas à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 1.613.427 de infeções e 19.091 óbitos associados à covid-19.

Precisamente há um ano, o país registou 10.176 casos, o que corresponde a três vezes menos do que o valor que se reportou nas últimas 24 horas. No entanto, no dia 8 de janeiro de 2021, foram contabilizadas 118 vítimas mortais, notando este sábado um número seis vezes menor.

Verifica-se novamente um crescimento ligeiro do número de doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses. Há agora 1.388, mais 35 em relação a sexta-feira. Porém, nos Cuidados Intensivos nota-se um decréscimo também ligeiro: estão agora 153 pessoas, menos 8 que no dia anterior.

Ao avaliarmos estes números com os de dia 8 de janeiro de 2021, vemos que os valores atuais são incomparavelmente mais baixos. Há um ano, 3.451 pessoas estavam internadas nos hospitais e havia 536 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos.

Só Lisboa e Vale do Tejo, a região com mais novos casos, reportou mais 15.142 infeções e 13 mortes. Segue-se o Norte, com 12.481 infeções e com cinco óbitos. No Centro registaram-se 3.819 novos casos e sem mortes a lamentar, no Algarve com 1.118 e dois óbitos, no Alentejo 1.085 novos casos, mas sem nenhuma morte a reportar. Já no arquipélago da Madeira há 1.708 novos casos a reportar e no dos Açores 290 novos casos.

Mais uma vez, o número de recuperados foi elevado pelo terceiro dia consecutivo, no entanto o valor apresentado pela DGS fica abaixo do recorde estipulado ontem - 31.917. Segundo o boletim, foram reportadas 31.541 nas últimas 24 horas. No total, 1.336.014 pessoas recuperaram da covid-19 desde o início da pandemia em Portugal.

O número de casos ativos é, agora, de 258.322 casos, mais 4.082 do que no dia anterior, e as autoridades de saúde têm 218.269 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na sexta-feira, nos quais se verificaram apenas uma subida da incidência do vírus. Portugal tem agora uma incidência de 2438,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto a nível continental o caso piora: é de 2444,5. No que diz respeito ao RT, tanto a nível nacional como no continental, o valor está nos 1,32. Na quarta-feira, este valor registava 1,41.

Consulte aqui o boletim da DGS