Santa Clara faz frente ao campeão Sporting ao vencê-lo por 3-2 nos Açores

O Sporting começa 2022 com uma derrota frente ao Santa Clara por 2-3, no Estádio de São Miguel, nos Açores, esta sexta-feira, num jogo a contar para a 17.ª jornada. Esta é a primeira vez na época 2021/2022 que os 'leões' não pontuam.

Sem o treinador Rúben Amorim no banco, por estar infetado com a covid-19, o clube de Alvalade estreou o marcador aos 10', mas os açorianos não se deixaram ficar e empataram a partida aos 30', com um golo de Jean Patrick.

Já na segunda parte, o espanhol Sarabia tomou as medidas, com um passe arqueado de Pedro Gonçalves, e rematou de primeira para a baliza de Marco Rocha, aos 50'. Mal soou o apito de Rui Costa para recomeçar a partida, o Santa Clara foi disparado para a área do Sporting e logo no minuto seguinte, Lincoln fez o empate para a equipa da casa.

O encontro ficaria com as contas encerradas aos 78', com um golo de Ricardinho, atribuindo assim a vitória aos açorianos.

Posto isto, os 'leões' vêm-se assim a interromper a sua série de 11 vitórias seguidas no campeonato, dando agora a possibilidade ao FC Porto de se isolar no topo do campeonato. O Sporting está agora com 44 pontos e mantém o segundo lugar, enquanto o Santa Clara, que somou o terceiro triunfo consecutivo em casa, perfaz 16 pontos e fica por enquanto no 13.º lugar.